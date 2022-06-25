ПФР: россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере

В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области рассказали, что граждане, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ПФР отметили, что пенсионеры, достигшие 80-летия, спустя месяц после дня рождения получают 50% прибавку к пенсионной выплате. Но претендовать на повышение размера пенсии не смогут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Также пенсионеры с 80 лет могут оформить компенсацию по уходу за собой.

Ранее стало известно, что власти оценили темпы индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2023–2025 годы.

По данным параметров индексации страховой части пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года, которые были разработаны Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, она должна расти приблизительно на 6,8% в год. Это подтверждается проектом бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Также из этого документа следует увеличение федерального трансферта в бюджет ПФР до 5 трлн руб. в год.