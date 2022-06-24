ЕС рассмотрит вопрос введения «потолка» цен на газ

Еврокомиссия пообещала в сентябре изучить возможность введения «потолка» цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги по окончании саммита ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия пообещала провести исследование по потолку цен на газ, контролю цен и реформе рынка электроэнергии в сентябре, чтобы обсудить их на октябрьском саммите», — сказал премьер, отмечая, что «инфляция в области энергетики растет», в связи с чем «ЕС должен действовать немедленно».

Драги также рассказал, что на встрече в Брюсселе предложил созвать в июле чрезвычайный саммит ЕС по вопросам энергетики. По данным газеты La Repubblica, против этого выступили ряд европейских лидеров, в том числе премьеры Швеции и Латвии Магдалена Андерссон и Кришьянис Кариньш. Они пояснили, что проводить мероприятие стоит в случае принятия конкретных решений, однако пока согласия по вопросу установления потолка цен на российский газ достигнуто не было.

Итальянский премьер при этом допустил, что внеочередной саммит ЕС могут созвать в случае ухудшения ситуации в области энергетики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС при этом заявила, что Евросоюз будет принимать «скоординированные общеевропейские меры, а не национальные» меры по газовому вопросу.

Драги ранее сообщил, что страна уменьшила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта. Он также отметил, что меры, которые были введены правительством страны с начала российской спецоперации, начали давать результаты.