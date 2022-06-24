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Лидеры стран G7 рассмотрят на саммите идею США о введении мирового потолка цен на нефть

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стан G7 рассмотрят на саммите идею США о введении мирового потолка цен на нефть, пишет ТАСС.

По ее словам, для этого потребуется глобальная коалиция.

До этого премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Еврокомиссия изучит итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю.

«Еврокомиссия пообещала провести исследование потолка цен на газ, контроля над ценами и реформы рынка электроэнергии к сентябрю, которое будет обсуждаться на октябрьском совете», — сказал Драги.

Итальянский премьер навал это удовлетворительным результатом. Он также отметил, что среди европейских лидеров есть согласие относительно ситуации в энергетике.

Ранее 24 июня главы МИД G7 выпустили совместное заявление, согласно которому, конфликт на Украине способствуют ухудшению глобальной ситуации с продовольственной безопасностью.

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