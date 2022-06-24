Премьер Болгарии Петков рассказал о разногласиях с президентом из-за оплаты газа в рублях

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков признался в интервью британской газете The Guardian, что у него появились разногласия с президентом страны Руменом Радевом относительно предложенной Россией схемы оплаты газа рублями.

По словам Петкова, Радев не одобрил решение кабмина отказаться от оплаты импорта российского газа в рублях, а также выступил «категорически против» оснащения Украины оружием.

Премьер Болгарии считает, что, если у него не получится сформировать коалицию, тогда политика Софии по отношению к Киеву может измениться. Петков отметил, что переходное правительство может договориться с российским «Газпромом» и согласиться на схему оплаты газа в рублях.

Накануне директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что при отказе Болгарией от предложенной Россией схемы по оплате газа цена на топливо в стране вырастет для потребителей.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

«Газпром» 1 апреля начал направлять контрагентам официальные письма о новом порядке оплаты газа в рублях.