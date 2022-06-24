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ЦБ может обязать банки возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками

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Depositphotos

В России может заработать новый порядок возврата безналичных средств, похищенных мошенниками у граждан. Речь идет о возмещении банком всей украденной суммы без дополнительных условий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Центробанке.

Накануне, 23 июня, новые меры борьбы с злоумышленниками, а также механизм возврата средств обсуждались на межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ. Однако детали этих мер не раскрывались.

Как объяснили в ЦБ, нововведение подразумевает двойную проверку подозрительных операций – как со стороны банка отправителя, так и со стороны получателя.

«Банк России ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Сведения из базы доводятся нами до всех организаций, и они в свою очередь обязаны использовать такую информацию в своих антифрод-системах. Сейчас операцию на признаки мошенничества проверяет банк плательщика. Мы предлагаем, чтобы такую проверку проводил и банк получателя средств. Таким образом будет двойной контроль», — сообщила пресс-служба регулятора.

В этой ситуации банк получателя сможет ограничивать дистанционный доступ к счету афериста, если информация о таком счете есть в базе. Дроппы — лица, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег – не смогут в таком случае дистанционно совершать транзакции.

Однако по существующему законодательству банк не обязан возвращать жертве мошенников деньги, если перевод осуществлен добровольно. А учитывая, что злоумышленники используют методы социальной инженерии, то практически все такие переводы делаются гражданами добровольно под психологическим давлением.

Предлагаемый ЦБ новый механизм с двойными проверками позволит обязать банки целиком возвращать украденные деньги. «Обсуждается возможность безусловного возврата всей похищенной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе», — пояснили в Центробанке.

В ЦБ отметили, что еще в апреле рекомендовали банкам начать реализацию подобного механизма. Чтобы он заработал полноценно вместе с механизмом безусловного возврата денег, нужно внести изменения в отдельные статьи закона «О национальной платежной системе».

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