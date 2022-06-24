Литва временно сократила количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области

Литва в пятницу, 24 июня, на время снижала количество пропускаемых грузовиков из Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей региональной таможни.

Причиной для ограничений, как пояснили в службе, стал информационный сбой.

«24 июня с 9.00 Литовская Республика по причине информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву...» — пояснили в таможне.

Сейчас, по последним данным, Литва продолжат прием грузовых автомобилей с периодичностью два транспортных средства в час.

Также Калининградская областная таможня оповестила о сложностях в ходе проезда авто через таможенный пост МАПП Чернышевское.

Ранее Калининградские власти призвали изменить санкции для решения проблемы транзита через Литву. Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту.