В Луганской народной республике установили фиксированный курс рубля к гривне

Правительство Луганской народной республики установило фиксированный курс рубля к гривне при определении цен в размере 1,5. Об этом сообщает Telegram-канал правительства ЛНР.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,50 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», – говорится в постановлении, вступающем в силу с 25 июня.

Уточняется, что до 28 июня Госбанк ЛНР будет проводить безналичную конвертацию гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, аккредитованных и осуществляющих банковские операции в ЛНР, в российский рубль по курсу 2 рубля за гривну.

Ранее сообщалось, что работники бюджетных организаций в Херсонской области начали получать зарплату в рублях. Об этом заявлял глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.