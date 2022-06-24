Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Имущество блогера Белоцерковской арестовали 13:15
Умер продюсер первого фильма о Гарри Поттере Дункан Хендерсон 13:13
Модернизация АПЛ «Иркутск» будет нести ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ» 13:10
Евросоюз хочет обвинить Россию в использовании энергоресурсов в качестве оружия 13:09
«Копье завистника»: Садальский назвал возможную причину смерти Шатунова 13:08
Тедеев назвал спасшего людей из горящего автомобиля в Москве Алиева золотым... 13:05
МВД: в России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков... 13:04
Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз могут собирать коалицию для войны с Россией 13:01
Хакеры стали чаще взламывать компании через смартфоны сотрудников 13:01
Российские ученые выяснили, что для суицида характерны 7-ой и 15-ый дни после дня... 12:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: российские ломбарды могут массово закрыться из-за убытков

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Рынок ломбардов в 2022 году и начале 2023 года может столкнуться с внушительными убытками, которые приведут к закрытию множества точек, особенно в неблагополучных районах. Такое предупреждение сделали участники V Конгресса ломбардов, сообщает «Коммерсантъ».

На сегодняшний день до 95% залогов в ломбардах приходится на золото. 25% из них остаются невостребованными. Участникам рынка приходится самостоятельно пытаться перепродать эти остатки. К тому же в марте цена на этот драгоценный металл была выше на 40%, чем сейчас.

Как предположил глава совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин, без господдержки в том или ином виде малые ломбарды будут покидать рынок. Совокупные убытки точек могут достигнуть 2,5 млрд рублей в месяц.

На 22 июня количество ломбардов в реестре Центробанка уже сократилось на 6% по сравнению с началом 2021 года. Их количество составляет 2096.

На прошлой неделе директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что в 2022 году мошенники, которые нелегально выдают гражданам денежные ссуды, стали чаще мимикрировать под ломбарды.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть