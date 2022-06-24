«Ъ»: российские ломбарды могут массово закрыться из-за убытков

Рынок ломбардов в 2022 году и начале 2023 года может столкнуться с внушительными убытками, которые приведут к закрытию множества точек, особенно в неблагополучных районах. Такое предупреждение сделали участники V Конгресса ломбардов, сообщает «Коммерсантъ».

На сегодняшний день до 95% залогов в ломбардах приходится на золото. 25% из них остаются невостребованными. Участникам рынка приходится самостоятельно пытаться перепродать эти остатки. К тому же в марте цена на этот драгоценный металл была выше на 40%, чем сейчас.

Как предположил глава совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин, без господдержки в том или ином виде малые ломбарды будут покидать рынок. Совокупные убытки точек могут достигнуть 2,5 млрд рублей в месяц.

На 22 июня количество ломбардов в реестре Центробанка уже сократилось на 6% по сравнению с началом 2021 года. Их количество составляет 2096.

На прошлой неделе директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что в 2022 году мошенники, которые нелегально выдают гражданам денежные ссуды, стали чаще мимикрировать под ломбарды.