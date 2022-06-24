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Архангельский ЦБК переформатирует инструменты поддержки проектов по импортозамещению

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«Архангельский ЦБК»

Архангельский ЦБК предлагает пакет нестандартных решений для поддержки проектов по импортозамещению. Это стимулирование и обеспечение комфортных условий для иностранных компаний из дружественных стран для создания ими в России представительств для оказания сервисной поддержки в части импортных запасных частей, расходных материалов, химикатов, оборудования и т.д. Одновременно АЦБК предлагает трудоустройство высвобождаемых российских высококвалифицированных сотрудников сервисных компаний из недружественных государств, сворачивающих свою деятельность в России, для оказания услуг по компетенции.

Комбинат предлагает переформатирование инструментов поддержки проектов по импортозамещению, в том числе, при их реализации участниками промышленных кластеров, разработку государственной (национальной) системы лесной сертификации, механизмов ее продвижения на рынках дружественных стран, а, в последствии, и на других рынках.

Архангельский ЦБК также предлагает увеличить гарантированные габариты судового хода на внутренних водных путях федерального значения, традиционно используемых для перевозки лесных грузов водным транспортом (реки Северная Двина, Печора, Ангара, Лена и другие).

Суммарные физические объемы производства видов продукции ЦБП в течении первых четырех месяцев 2022 года не демонстрируют показателей критического спада, а по отдельным направлениям продолжают демонстрировать рост, подтверждая тенденции на рынке последних лет, заявил в своем выступлении 22 июня на заседании Правления ТПП директор по взаимоотношениям с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов.

Он отметил, что полную картину изменений цен на целлюлозно-бумажную продукцию можно будет ощутить по итогам 9 месяцев.

Кротов добавил, что практически по всем видам продукции, за исключением сульфатной беленой целлюлозы и тестлайнера, за четыре первых месяца года снизились объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Акцентированное смещение основного вектора поставок на восток спровоцировало логистический коллапс по движению грузов на Китай.

Также появились проблемы с химикатами и другими расходниками и комплектующими. Замена европейской одежды машин, сукна и других комплектующих на азиатские аналоги, которая предстоит на большинстве предприятий осенью текущего года, опять потребует сверхусилий от технологов российских предприятий.

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