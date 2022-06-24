Курс доллара на Московской бирже поднялся почти до 54 рублей

Рубль в начале пятничных валютных торгов на Московской бирже начал слабеть по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосбиржу.

Согласно сведениям на 10.03 мск, курс доллара растет до 53,77 руб. (+0,57%), евро прибавляет 0,37%, поднимаясь до отметки 56,41 руб.

С момента начала работы столичной биржи курс американской валюты рос на 0,72% до отметки 53,85 руб., курс евро находился на уровне 56,39 руб. (+0,33%).

При этом на 10.15 мск курс доллара снижался до 53,44 руб. (-0,04%). В свою очередь евро теряло 0,15%, достигая отметки в 56,12 руб.

Ранее главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что новая ставка ЦБ никак не повлияет на курс рубля к валютам.

Также на Московской бирже курс евро снизился до 58 рублей впервые с мая.