Глава минэкономики ФРГ Хабек заявил о газовом кризисе в стране

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что потребление газа необходимо сократить во всех сферах, где это возможно, так как страна находится в газовом кризисе. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», — уточнил Хабек.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявлял, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы при заполненности газохранилищ на 100%.

Также Мюллер говорил о возможном прекращении поставок газа по «Северному потоку». На этом фоне он призвал немецких граждан, в том числе промышленников, экономить электроэнергию. Глава ФСА отметил, что каждый может внести свой вклад, отказавшись от насадок для душа или фена.