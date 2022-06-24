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Глава минэкономики ФРГ Хабек заявил о газовом кризисе в стране

Глава минэкономики ФРГ Хабек призвал сократить потребление газа из-за газового кризиса в стране

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Jean-Francois Badias/AP

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что потребление газа необходимо сократить во всех сферах, где это возможно, так как страна находится в газовом кризисе. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Мы находимся в газовом кризисе <...>. Потребление газа надо сократить, где только возможно. В противном случае будет трудно», — уточнил Хабек.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявлял, что страна сможет продержаться без российского газа в течение 2,5 месяцев средней зимы при заполненности газохранилищ на 100%.

Также Мюллер говорил о возможном прекращении поставок газа по «Северному потоку». На этом фоне он призвал немецких граждан, в том числе промышленников, экономить электроэнергию. Глава ФСА отметил, что каждый может внести свой вклад, отказавшись от насадок для душа или фена.

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