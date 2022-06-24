Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Офицер Народной милиции ЛНР: ВСУ пытались нанести удар по центру Луганска... 08:38
Момент падения самолета Ил-76 в Рязани попал на видео 08:34
Жителя Новосибирска осудят за убийство и изнасилование девушки 08:34
РУСАДА ни разу не тестировало на допинг фигуристок Щербакову и Валиеву в 2022... 08:33
Российский учитель жестоко убил своих родителей под воздействием запрещенных веществ 08:27
Россия распространила в ООН примеры резких высказываний политиков Украины 08:26
Бывший советник Буша раскритиковал «зеленую» политику Байдена 08:23
Стоматолог объяснила, почему опасно не менять старые пломбы 08:22
Песков сообщил, что Путин планирует провести прямую линию «чуть позже» 08:21
На Земле найдена новая бактерия размером в 1 см 08:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Японии заявили об отказе от вылова рыбы в 200-мильной экономической зоне России

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Управление рыболовства Японии сообщило, что в 2022 году не будет проводить вылов лососевых и форели в 200-мильной экономической морской зоне, сообщает РИА «Новости».

«Мы приняли решение, что промысел лосося и форели тралами в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ осуществляться не будет. В свете этого решения, межправительственные переговоры между РФ и Японией по вылову российских лососевых в 2022 году японскими рыбаками в 200-мильной зоне РФ также будут отложены», — указано в пресс-релизе.

Квота, о которой договорились Россия и Япония, составляет 2050 тонн.

Ранее Россия запретила японцам ловить рыбу у Южных Курил.

Россия приостановила действие договора с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено в 1998 году. Оно разрешало японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов. Москва объяснила, что Токио заморозил ежегодные выплаты по соглашению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть