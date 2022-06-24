В Японии заявили об отказе от вылова рыбы в 200-мильной экономической зоне России

Управление рыболовства Японии сообщило, что в 2022 году не будет проводить вылов лососевых и форели в 200-мильной экономической морской зоне, сообщает РИА «Новости».

«Мы приняли решение, что промысел лосося и форели тралами в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ осуществляться не будет. В свете этого решения, межправительственные переговоры между РФ и Японией по вылову российских лососевых в 2022 году японскими рыбаками в 200-мильной зоне РФ также будут отложены», — указано в пресс-релизе.

Квота, о которой договорились Россия и Япония, составляет 2050 тонн.

Ранее Россия запретила японцам ловить рыбу у Южных Курил.

Россия приостановила действие договора с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено в 1998 году. Оно разрешало японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов. Москва объяснила, что Токио заморозил ежегодные выплаты по соглашению.