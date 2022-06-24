«Ъ»: из-за нехватки упаковки производители хотят увеличить объем напитков для малышей

Отечественные производители соков обратились к правительству с просьбой разрешить им увеличить предельный объем тары напитков для детей раннего возраста с 0,2 л до 0,5 л, сообщает «Коммерсантъ».

отмечается, что мера необходима для экономии пищевой упаковки, проблемы с которой начались на фоне кризиса в связи с военными действиями РФ на Украине.

В материале отмечается, что такое послабление, но временного характера, уже было принято для молочного детского питания. Эксперты уверены, что изменения нужно установить на постоянной основе и логично начать с соков как основы детского питания.

Эксперты отмечают, что хранение детских соков в большой упаковке может быть проблематичным, однако это решение точно подойдет для больших семей.

Ранее сообщалось, что производители молочных продуктов и соков планируют сократить ассортимент.