В ВЭБ.РФ заявили, что готовы уступить роль владельца ФК ЦСКА «качественному инвестору»

В российской государственной корпорации развития, инвестиционном банке ВЭБ.РФ заявили о готовности выйти из капитала московского футбольного клуба ЦСКА в случае поступления предложения от инвестора, заинтересованного в развитии клуба. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации.

«ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — сообщили в ВЭБе.

Госкорпорация владеет 77,6% акций московского ЦСКА. Инвестиционный банк приобрел актив весной 2020 года. Помощник президента России Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров этого футбольного клуба. Евгений Гинер тогда продолжил заниматься управлением ЦСКА.

ЦСКА с конца февраля находится под блокирующими санкциями США. В список ограничительных мер ФК попал вместе с самим ВЭБом как его дочерняя структура.

Накануне лондонский «Челси» на своем официальном сайте сообщил об изменениях в руководстве клуба и новых назначениях в совете директоров. С поста директора ФК ушла россиянка Марина Грановская. Ее место временно занял Тодд Боули.