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Российские банки сообщили, что запрет Британии на ввоз наличных фунтов не скажется на их работе

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Toby Melville/Reuters

Западные контрагенты уже четыре месяца не завозят в Россию наличную иностранную валюту, в том числе фунты стерлингов. Поэтому запрет на ввоз наличных фунтов, объявленный сегодня Великобританией, не повлияет на работу российских банков. Кроме того, на британскую валюту в России традиционно невысокий спрос. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службах «Россельхозбанка» и «Абсолют Банка».

«Фактически уже с 24 февраля западные контрагенты прекратили поставку наличной иностранной валюты, в том числе фунтов стерлингов, в российские банки. Запрет на ввоз наличных фунтов со стороны Великобритании лишь официально закрепляет ранее наложенные ограничения. На работу «Россельхозбанка» это решение не повлияет», — отметили в пресс-службе «Россельхозбанка».

Представители «Абсолют Банка» подтвердили, что новые санкции Великобритании не окажут существенное влияние на работу российских кредитных организаций.

«Фактически ввоз национальной валюты Великобритании остановился несколько месяцев назад. На безналичные расчеты санкции не распространяются. На работе нашего банка новый запрет не отразится. Спрос на фунты стерлинги в России ограничен», — уточнили в пресс-службе «Абсолют Банка».

По словам представителей банка, с наличными фунтами проводились единичные операции. Безналичные операции с британской валютой доступны в прежнем режиме, добавили в банке.

23 июня Великобритания запретила ввозить на территорию России фунты стерлингов. Такие меры вошли в новый пакет санкций Соединенного королевства в отношении России. Запрет распространяется и на ввоз евро из Великобритании в Россию. Аналогичные санкции на оборот своих банкнот ранее наложили США и Евросоюз. Британские ограничения также коснутся сфер технологий и нефтепереработки.

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