Росздравнадзор: иностранные производители готовы поставлять лекарства в Россию

Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные производители продолжают поставлять препараты. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения под председательством замруководителя Дмитрия Пархоменко прошло рабочее совещание с представителями оптовых фармакологических организаций.

Отмечается, что все участники рынка продолжают делать все возможное для выстраивания новых логистических цепочек. Повышенный спрос на некоторые препараты, зарегистрированный в марте – апреле 2022 года, значительно уменьшился, отметили в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что зарубежные лекарства от ВИЧ стали дешевле в России.

Также сообщалось, что российские ученые придумали, как повысить биодоступность лекарств.