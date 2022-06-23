В Финляндии предложили пристальнее изучать сделки с недвижимостью для иностранцев

В Министерстве обороны Финляндии рабочая группа предложила пристальнее изучать сделки с местной недвижимостью, которые заключают иностранцы не из Евросоюза или Европейского экономического пространства (ЕЭП), передает пресс-служба ведомства.

В случае одобрения проекта, изучение сделок будет проводиться в контексте национальной безопасности Финляндии.

«Это предложение межправительственной рабочей группы, которая представила свой доклад по данному вопросу министру обороны Антти Кайкконену 23 июня 2022 года. В докладе предлагаются поправки к закону о лицензировании недвижимости, закону о праве до- выкуп государства в отдельных сферах (и некоторых законах, касающихся недвижимости)», — сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Таким образом, ведомство может получить право изучать финансирование тех или иных сделок с недвижимостью, происхождение средств для покупки участков. Также Минобороны сможет отказывать в заключении таких сделок при определенных обстоятельствах. Например, если участок будет близко расположен к подведомственным объектам.

Ранее в Финляндии были остановлены платежи российской компании Faberlic и арестовано имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева из-за попадания в санкционный список ЕС за распространение пропаганды.