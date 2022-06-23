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Nike полностью уходит с российского рынка

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Американская компания спортивной одежды и товаров Nike, открывшая первый магазин в Москве в 1994 году, полностью уходит с российского рынка. Соответствующее решение компания приняла после трех месяцев приостановки работы.

На российской версии сайта компании опубликовано сообщение: «Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе». Также сообщается, что временно закрытые на территории РФ магазины больше не откроются.

В конце мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), владеющей самой большой в России монобрендовой сетью магазинов американского ретейлера. Nike объяснила отказ от соглашения неспособностью организовать поставки товаров в Россию.

Ранее британский производитель одежды Marks&Spencer заявлял о решении полностью уйти из России после 17 лет работы.

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