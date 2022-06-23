Минфин РФ расплатился по еврооблигациям в рублях

Минфин РФ расплатился по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и в 2047 годах по новой рублевой схеме, сообщает пресс-служба министерства.

«Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. <...> средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 млрд. руб. <...> получены платежным агентом по еврооблигациям», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что считают обязательства исполненными в полном объеме.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о новом временном порядке выплат по еврооблигациям. Он устанавливает особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам.