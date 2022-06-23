«Ъ»: Промсвязьбанк может купить СМП-банк у семьи Ротенбергов

Промсвязьбанк (ПСБ) может приобрести у семьи Ротенбергов СМП-банк. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники финансового рынка.

ПСБ рассматривает возможность приобретения СМП-банка, подконтрольного семье Ротенбергов. Это процесс обсуждался еще с декабря 2021 года. При этом оба банка находятся под влиянием санкций Запада. Однако именно подобная ситуация упрощает процесс сделки, нежели делает его сложнее, отметили собеседники издания.

Эксперты рынка указали, что к ноябрю 2021 года у СМП-банка на счету были преимущественно средства, а не кредиты, как у большинства других банков. ПСБ же имеет статус системно значимого банка, и в последние несколько лет он покупал других участников рынка.

Аналитики посчитали, что СМП-банк после покупки ПСБ может получить и «свой собственный карманный банк плохих активов» в виде Мособлбанка. Однако сделка с СМП поможет увеличению капитала ПСБ, хотя цена сделки вряд ли находится на рыночном уровне. При этом оценить сумму сделки никто не решился из-за того, что информация по банковскому сектору закрытая, в частности по банкам, попавшим под санкции.

16 июня глава ВТБ Андрей Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России, объясняя это «несправедливым» отношением к российским финансовым учреждениям.