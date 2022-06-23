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Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу из-за снижения поставок

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Правительство Германии повысило до второй из трех степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение было принято по итогам консультаций в немецком правительстве и с партнерами по Европейскому союзу.

При этом Хабек подчеркнул, что безопасность снабжения Германии в настоящее время обеспечена, однако газ сейчас является дефицитным товаром.

До сих пор в ФРГ была объявлена первая степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. В соответствии с ней Федеральное сетевое агентство должно было каждый день отчитываться относительно ситуации с поставками топлива.

Вторая степень готовности означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. В этом случае ситуацию еще регулируют на уровне рынка, без вмешательства с регулированием цен.

Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что правительство Германии 8 июля объявит о введении так называемого режима аварийной ситуации на фоне напряженной ситуации с поставками газа в страну.

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