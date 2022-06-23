В Еврокомиссии заявили, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок газа из РФ

Сокращение поставок российского газа затронуло 12 стран Европейского союза, 10 из них распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности газовых поставок. Об этом заявил на слушаниях в Европарламенте первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передает ТАСС.

По его словам, риск перебоев поставок в настоящее время реальный. При этом Тиммерманс отметил, что европейские газохранилища заполнены более чем на 50%, что намного выше показателя прошлого года.

Ранее в Чехии заявили о возможном прекращении поставок газа из РФ в ближайшие недели.

В свою очередь уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика «способна пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100%.