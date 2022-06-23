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Производители горючего в США попросили администрацию Байдена не запрещать экспорт

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Depositphotos

Представители нефтеперерабатывающей отрасли решили попросить администрацию президента США Джо Байдена не запрещать экспорт продукции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Переработчики нефти решили указать на то, что запланированные ограничения могут вызвать недовольство среди партнеров из других стран, что приведет к сокращению производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В свою очередь, те потеряют доступ к глобальному рынку.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что ограничения на экспорт нефтепродуктов подвергнут риску нефтепереработку, а также спровоцируют рост цен на топливо, вместо снижения. Кроме того, подобное решение навредит союзникам США в Европе и Латинской Америке.

6 июня директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин оценил эффект антироссийских санкций для экономики Соединенных Штатов — по его словам, США потеряли больше, чем Россия, против которой вводились санкции.

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