Глава Тинькофф банка рассказал о рисках хранения сбережений в долларах

Доллар многие годы воспринимался как один из самых надежных инструментов для сбережений, однако сейчас он стал стремительно превращается в источник риска для вкладчика, рассказал председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

По его словам, риск хранения сбережений в долларах связан с тем, что российские банки не могут проводить долларовые платежи без задействования инфраструктуры американских банков. Возможности банковского сектора РФ по хранению и инвестированию валют в настоящее время также ограничены.

Введение комиссий и различных ограничений на валютные операции– не способ заработка банком, а призыв изменить паттерны поведения клиентов, отметил Близнюк. С точки зрения SWIFT-переводов, это ещё и единственный способ сохранить саму возможность валютных переводов, так как контрагенты существенно ужесточили условия работы и порезали лимиты на проводимые операции.

При этом, по его словам, доступных альтернатив накоплениям в валюте стало больше.

Так, например, в текущей ситуации можно просто снять наличные в банкоматах, либо сделать SWIFT-перевод на свой счет или счет родственника в иностранном банке в соответствии с доступными в банке лимитами. Кроме того, можно перевести сбережения в долларах и евро в альтернативные валюты, или вложить их в драгоценные металлы.

Также стоит рассмотреть возможность вместо доллара приобрести фьючерс на доллар, драгметаллы, нефть или природный газ. Помимо этого, можно приобрести акции и облигации. Председатель правления «Тинькофф банка» подчеркнул, что есть неплохие рублевые акции с высокой дивидендной доходностью. Инвестаналитики постоянно создают подборки инвестиционных инструментов с разным риском на любой вкус, напомнил он.

«Как мы видим, реальность сегодняшнего дня такова, что к выбору валютных сбережений приходится подходить крайне осторожно. Но и альтернатив с развитием финансового сектора становится больше. Например, в скором времени у клиентов появится возможность инвестировать в гонконгские акции, риски хранения которых будут существенно ниже, чем хранения доллара», — заключил Близнюк.