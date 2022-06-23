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Премьер Чехии рассказал про главную цель властей страны

Премьер Чехии Фиала назвал энергетический суверенитет главной целью властей республики

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Darko Bandic/AP

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в обращении к народу заявил, что на ближайшее время власти республики ставят своими главными целями обеспечение энергетического суверенитета страны, а также помощь семьям в условиях сплошной дороговизны, и прежде всего – на источники тепла, передает РИА «Новости».

Он указал, что в условиях пандемии коронавируса стремительно раскрутилась спираль дефицита. Премьер также обратил внимание на резкое подорожание энергоносителей на фоне ситуации на Украины, в поставках которых Чехия чрезвычайно зависима от РФ.

«Правительство республики ставит своей целью стабилизировать ситуацию, найти путь к энергетическому суверенитету, а также максимально помочь и семьям, и фирмам справиться с растущей дороговизной, прежде всего — на источники тепла», — сказал политик.

Среди мер, которые предпринимает чешский кабмин для ослабления зависимости от Москвы в поставках газа и нефти, Фиала назвал достигнутые в последние недели договоренности о расширении мощностей трубопровода TAL, через который Чехия могла бы получать нефть из Юго-Западной Европы, строительство польско-чешского газопровода, получение части мощностей морского СПГ-терминала в Нидерландах, а также ранее принятое решение о начале процесса строительства нового энергоблока на АЭС «Дукованы» с исключением из него фирм из России и Китая.

Также премьер отметил, что в настоящее время активно осуществляется наполнение газовых хранилищ к новому сезону. По его словам, они в конце июня впервые в истории наполнены уже на две трети.

Кроме того, Фиал рассказал о принятом 22 июня кабмином решении о выделении 66 млрд крон (порядка $2,87 млрд) непосредственно на покрытие хотя бы части расходов населения, а также фирм на электроэнергию в новом отопительном сезоне. Две трети этой суммы будут направлены именно на помощь чешским семьям, добавил он.

Ранее уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, в Чехии «сожгут все, что угодно, чтобы согреть людей».

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