В США рассказали, что обсуждают с союзниками новые ограничения в отношении импорта из РФ

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что США обсуждают со своими союзниками и партнерами возможное введение ограничений в отношении импорта из РФ, передает РИА «Новости».

«Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России», — сказала она.

По ее словам, в контексте отношений с РФ пошлины используются в качестве «инструмента наказания, своего рода оружия».

Тай добавила, что рост пошлин был зафиксирован Конгрессом после решения о приостановке торговых контактов с РФ.

«В результате принятия Конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России», — пояснила представитель США.

Ранее стало известно, что в апреле 2022 года поставки товаров из США в РФ достигли самых минимальных с 2002 года показателей — $89 млн.