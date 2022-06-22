Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Канада оказала наибольшую финансовую помощь Украине 19:38
Шольц высказался против отмены Основополагающего акта Россия-НАТО 19:37
Ортодонт Опарин назвал трендом пересадку зубов 19:33
Столтенберг: Литва блокировкой транзита поддерживает европейские санкции против России 19:31
Спускаемый аппарат InSight получит несколько дополнительных недель для изучения Марса 19:25
Американский Cosmopolitan впервые сделал обложку с помощью нейросети 19:25
Хуснуллин допустил превращение «Азовстали» в место отдыха 19:24
Владимирские власти выразили соболезнования родственникам погибших на складе... 19:23
Ярославские власти пообещали восстановить музей-избу Терешковой 19:21
Индия может оказаться на грани голода из-за роста цен на рис 19:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США рассказали, что обсуждают с союзниками новые ограничения в отношении импорта из РФ

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что США обсуждают со своими союзниками и партнерами возможное введение ограничений в отношении импорта из РФ, передает РИА «Новости».

«Наша администрация продолжает взаимодействовать с другими союзниками и партнерами, чтобы определить, каким образом мы можем использовать эти новые полномочия, чтобы принять дополнительные меры в отношении импорта из России», — сказала она.

По ее словам, в контексте отношений с РФ пошлины используются в качестве «инструмента наказания, своего рода оружия».

Тай добавила, что рост пошлин был зафиксирован Конгрессом после решения о приостановке торговых контактов с РФ.

«В результате принятия Конгрессом и подписания президентом соответствующего закона США приостановили нормальные торговые отношения с Россией. Одна лишь данная мера привела к повышению пошлин более чем на 75% американского импорта из России», — пояснила представитель США.

Ранее стало известно, что в апреле 2022 года поставки товаров из США в РФ достигли самых минимальных с 2002 года показателей — $89 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть