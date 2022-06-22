Американский Interactive Brokers прекратит работать с российскими рублями

Популярный брокер Interactive Brokers (IB) с 31 июля перестанет принимать рубли для пополнения клиентских счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение двух клиентов американского брокера.

«После 31 июля IB прекратит прием переводов в рублях, более подробная информация об этом будет разослана клиентам в ближайшие несколько дней», — говорится в сообщении одного из собеседников издания.

Второй клиент показал РБК сообщение техподдержки, согласно которому конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.

В настоящее время Interactive Brokers принимает рублевые переводы, но только со счетов, открытых в банках, не попавших под санкции. По мнению собеседников издания, нынешнее решение брокера связано с возросшей популярностью рублевых транзакций, которые, к тому же, не облагались комиссией, в отличие от операций в долларах.

13 июня независимое деловое медиа Frank Media сообщило, что Interactive Brokers уведомил своих клиентов о введении запрета на покупку ценных бумаг компаний из Евросоюза для граждан Российской Федерации.