Девелоперы увидели риски для строительной госпрограммы на 160 трлн рублей

Государственную программу развития строительства и жилищно-коммунальных услуг до 2030 года, в рамках которой должно быть введено 1 млрд квадратных метров жилья, будет сложно выполнить из-за низкой инвестиционной привлекательности регионов и низким спросом населения. Об этом рассказали опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка недвижимости.

«За первый квартал 2022 года было построено почти 30 млн кв. м жилья, из них 18,2 млн кв. м — населением. При сохранении этих темпов в год — это 120 млн кв. м жилья, за восемь лет — почти миллиард новых «квадратов». Однако такие показатели возможно сохранить только при стабильном спросе и активности девелоперов. Текущая же ситуация с санкциями, импортозамещением влияют на рынок отрицательно. Возможно замедление рынка из-за неопределенности в части себестоимости и старта новых комплексов», — заявила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Усомнилась в реализации ввода более 1 млрд кв. м нового жилья к 2030 году и управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По ее словам, этого показателя невозможно добиться исключительно за счет снижения ставки по льготным ипотечным кредитам.

«Одно лишь снижение ставок по ипотеке не принесет должного эффекта — необходимо повышать благосостояние населения, обеспечивая стабильный экономический рост. При низкой покупательской способности даже самая доступная ипотека окажется невостребованной. Недостаточно только мер поддержки строительного комплекса, необходим более взвешенный подход», — объяснила Коркка.

В качестве примера она привела ситуацию с вводом нового жилья в России в первой половине 2022 года. Почти треть сданных объектов недвижимости пришлась на долю трех регионов.

«В январе-мае 2022 года в России введено в эксплуатацию почти 44,5 млн кв. м жилья. На долю трех регионов-лидеров – Подмосковья, Москвы и Краснодарского края — приходится 29% от общего объема ввода, а на долю первой десятки регионов — 51%. Ключевым фактором низких темпов ввода жилья в российских регионах выступает низкая инвестиционная привлекательность ряда регионов, что тормозит их социально-экономическое развитие и, соответственно, девелоперскую и покупательскую активность», — резюмировала Коркка.

Без оптимизации градостроительных процедур, активного внедрения инновационных решений, включая BIM-технологии и модульное домостроение, ввести 1 млрд квадратов за восемь лет будет крайне трудно, заключила она.

В качестве мер по стимулированию строительства в России аналитики из «ЦИАН» назвали внедрение дополнительных программ, стимулирующих строительство индивидуальных домов — субсидирование, расширение линеек уже действующих программ и на дома. Для стимулирования девелоперов нужно развивать государственно-частное партнерство по строительству инфраструктуры, ввод налоговых преференций на землю, и увеличение госзаказов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 21 июня заявил, что финансирование стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года потребует не менее 160 трлн руб. Из них федеральный бюджет покроет затраты около 30 трлн руб. К 2030 году будет возведено порядка 1 млрд кв. м жилья, а свыше 1 млн человек дополнительно будут обеспечены работой в отрасли.