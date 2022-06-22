В РЭУ им. Плеханова допустили ослабление рубля на 10% из-за параллельного импорта

Параллельный импорт повысит спрос на иностранную валюту, что приведет к ослаблению рубля в пределах 10% до конца года. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Параллельный импорт повысит спрос на иностранную валюту. Рубль может ослабеть. Но это не будет сильное падение. Российская валюта может снизиться не более чем на 10% до конца года, поскольку сейчас наблюдается сильный тренд на ее укрепление», — отметила Прикладова.

По данным Московской биржи на 14.46, доллар торговался на уровне 53,16 рублей, евро — 55,87 рублей.

В Минэкономразвития подтвердили, что параллельный импорт повысит спрос на валюту. «Многие заинтересованные компании уже формируют каналы поставки товаров в рамках параллельного импорта. Это решение повысит спрос на валюту со стороны компаний», — сообщили в пресс-службе Минэка «Газете.Ru».

Параллельный, или серый импорт, разрешенный Россией в марте, подразумевает ввоз иностранной продукции в страну без разрешения правообладателя бренда. Такой механизм не является способом завоза контрафакта, а призван восполнить нехватку на рынке товаров зарубежного производства.

21 июня Госдума утвердила легализацию параллельного импорта — сняла ответственность импортеров за завоз продукции без разрешения правообладателя бренда. В Минпромторге уточнили, что отмена санкций коснется ввоза не всей продукции, а только той, которая «необходима для насыщения потребительского рынка».