Brand Financе сообщила, что Marlboro стал самым дорогим табачным брендом мира

Marlboro снова стал самым дорогим табачным брендом мира. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный консалтинговой компанией Brand Financе, пишет «Интерфакс».

Стоимость бренда Marlboro, который принадлежит компании Philip Morris International, оценили в $36,28 млрд против $35,57 млрд годом ранее. Марка занимает лидирующее место с колоссальным преимуществом перед конкурентами.

На втором месте рейтинга самых дорогостоящих табачных марок оказался бренд L&M с показателем $6,85 млрд. Третью строчку занимает Pall Mall со стоимостью в $6,82 млрд. На четвертом месте расположился бренд нюхательного и жевательного табака Copenhagen со стоимостью $3,85 млрд. Пятую строчку занял бренд Camel. Эту марку оценили в $3,8 млрд.

В топ-10 табачных брендов также вошли Winston, Rothmans, Chesterfield, Kent и Newport. В компании пишут, что примерно 90% всех табачных брендов в мире в выражении стоимости приходятся на американские компании. Еще по 5% занимают японские и британские бренды.

Накануне табачная компания Philip Morris (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) назвала сворачивание своего бизнеса на территории России «самой сложной транзакцией» в своей истории.