Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Клайпеде 22 июня решили демонтировать мемориальный комплекс бойцам Красной... 15:13
Путин сообщил, что иностранные бизнесмены на ПМЭФ показали желание дальше работать... 15:13
Польские археологи нашли в Албании затерянный древний город эллинистического периода 15:13
В Турции рассказали о способе вывоза зерна из портов Украины 15:09
Агент Сафонов объяснил, почему Абаскаль не убежит из «Спартака» 15:05
Россиянина будут судить за убийство инвалида 19-летней давности 15:05
Специалист по полимерам рассказал о новой энергосберегающей краске 15:05
Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике без трости 15:04
В Казахстане двухлетнего ребенка вытащили из открытого окна на 8 этаже 15:02
ВСК назвала пять самых аварийных регионов России 15:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Brand Financе сообщила, что Marlboro стал самым дорогим табачным брендом мира

close
100%
Depositphotos

Marlboro снова стал самым дорогим табачным брендом мира. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный консалтинговой компанией Brand Financе, пишет «Интерфакс».

Стоимость бренда Marlboro, который принадлежит компании Philip Morris International, оценили в $36,28 млрд против $35,57 млрд годом ранее. Марка занимает лидирующее место с колоссальным преимуществом перед конкурентами.

На втором месте рейтинга самых дорогостоящих табачных марок оказался бренд L&M с показателем $6,85 млрд. Третью строчку занимает Pall Mall со стоимостью в $6,82 млрд. На четвертом месте расположился бренд нюхательного и жевательного табака Copenhagen со стоимостью $3,85 млрд. Пятую строчку занял бренд Camel. Эту марку оценили в $3,8 млрд.

В топ-10 табачных брендов также вошли Winston, Rothmans, Chesterfield, Kent и Newport. В компании пишут, что примерно 90% всех табачных брендов в мире в выражении стоимости приходятся на американские компании. Еще по 5% занимают японские и британские бренды.

Накануне табачная компания Philip Morris (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) назвала сворачивание своего бизнеса на территории России «самой сложной транзакцией» в своей истории.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть