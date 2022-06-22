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Самые высокие цены на потребительские товары в 2021 году оказались в Дании и Ирландии

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Depositphotos

В Ирландии и Дании в 2021 году зафиксировали самые высокие цены на потребительские товары относительно других стран Евросоюза. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на Евростат — статистическую службу Евросоюза.

В Ирландии и Дании цены оказались выше на 40% по сравнению с остальными странами-участницами ЕС. В Ирландии наиболее дорогими оказались алкоголь и табак. Стоимость на эти товары вдвое превышает средний уровень в 27 странах сообщества.

В Дании наиболее высокими оказались цены на проживание в отелях и счета в ресторанах. Стоимость в три раза превосходит аналогичные показатели в других европейских государствах.

Экономист из Дублинского университета Рори О'Фаррелл объяснил высокую стоимость потребительских цен в этих странах. По его словам, дело в том, что Ирландия и Дания находятся на периферии Европы, поэтому нужно учитывать транспортные расходы. Кроме того, в этих небольших странах отсутствует острая конкуренция.

В мае врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов сказал, что в Гонконге и Норвегии бензин стоит дороже всего в мире — $2,78 и $2,41 за литр соответственно. А самый дешевый бензин в Алжире ($0,32) и Кувейте ($0,34).

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