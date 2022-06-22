Банки, коллекторы и МФО попросили Мишустина досрочно отменить мораторий на банкротство

Мораторий на банкротство граждан, введенный 1 апреля, нужно отменить досрочно, чтобы не допустить системного кризиса неплатежей в жилищной, коммунальной и финансовой сферах. Об этом говорится в письме, которое направили премьер-министру Михаилу Мишустину сразу несколько отраслевых ассоциаций. Копия документа есть у «Газеты.Ru».

Авторами письма стали Национальный совет финансового рынка (НСФР, в него входят ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк и другие – всего более 30 крупных кредитных организаций) и еще пять ассоциаций – Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), «Объединенно-жилищный коммунальный совет», Союз микрофинансовых организаций СРО «Мир», Ассоциация региональных расчетных центров и Ассоциация владельцев облигаций.

«Просим рассмотреть возможность досрочной отмены постановления правительства от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 1 июля 2022 года», — говорится в финальной части письма.

Банкиры в письме указали, что исполнительное производство в отношении должников «безусловно» приостанавливается из-за моратория, что означает невозможность взыскать с них долги.

«Это повлекло автоматическое приостановление всех текущих и возбужденных производств в отношении граждан и ИП, подавляющего большинства компаний, запрет на взыскание неустоек. Возникли финансовые риски для всех категорий кредиторов – Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Пенсионного фонда, ресурсоснабжающих организаций, организаций ЖКХ, всех финансовых организаций», — отметили в НСФР.

Банкиры также отметили, что мораторий приостанавливает взыскание неустоек, штрафов и пеней по кредитам, поэтому для должников эта мера – «способ неосновательного обогащения».

В большой степени мораторий негативно повлиял и на сферу ЖКХ, говорится в письме. В частности, фактически прекратился сбор долгов по коммуналке.

«За период действия моратория к уже имеющейся в сфере ЖКХ дебиторской задолженности в размере 1,4 трлн рублей в самый критический период перед зимними месяцами формируется дополнительный долг в сумме неисполненных обязательств, уже признанных на основании решений судов», — пишут авторы документа.

Они отмечают, что из-за этого коммунальщикам может не хватить средств на плановые ремонты и подготовку к новому отопительному сезону.

По данным НАПКА, заемщики с момента введения моратория стали хуже платить по долгам. Совокупно объем взыскания упал на 97%. Платежная дисциплина всех категорий должников снизилась до 30%, а приставы стали взыскивать только 32% денег в рамках исполнительных производств. В банки стало поступать намного меньше исполнительных документов от ФССП.

Мораторий на банкротство граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей по заявлениям кредиторов действует с 1 апреля 2022 года. По закону «О банкротстве» правительство вправе вводить такой мораторий в случае чрезвычайных ситуаций. Текущий мораторий был введен на полгода на фоне антироссийских санкций как мера поддержки населения и бизнеса. Если кредитор подаст заявление в период действия моратория, арбитражный суд вернет его и не будет возбуждать дело о банкротстве.

На прошлой неделе в Госдуме прошло обсуждение эффективности моратория, на котором представители заинтересованных отраслей рассказывали о проблемах этой меры. Выяснилось, что тотальность моратория может нести существенные риски для экономики страны, снижать финансовую дисциплину и приводить к множеству злоупотреблений со стороны тех, кто способен платить по долгам. В нижней палате парламента анонсировали изменения в законопроект о моратории.