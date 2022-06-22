Антироссийские санкции, которые должны были задушить экономику России, не смогли привести к результату. Об этом пишет газета The New York Times.

«Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого. Поэтому действия западных стран по удушению экономики России не привели к результату», — отметили вы публикации.

В материале указали, что из-за высоких цен на нефть и газ Россия сейчас зарабатывает куда больше, чем четыре месяца назад. Кроме того, курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару.

В газете добавили, что вместо серьезного падения экономики Россия близка к показателям до пандемии коронавируса.

17 июня председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что санкции США против России могут привести к падению правления демократов. Как подчеркнул сенатор, если США решаться пойти на санкционную войну против Китая, то это станет «катастрофой для западной экономики».