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NYT: санкции Запада не смогли задушить экономику России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Антироссийские санкции, которые должны были задушить экономику России, не смогли привести к результату. Об этом пишет газета The New York Times.

«Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого. Поэтому действия западных стран по удушению экономики России не привели к результату», — отметили вы публикации.

В материале указали, что из-за высоких цен на нефть и газ Россия сейчас зарабатывает куда больше, чем четыре месяца назад. Кроме того, курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару.

В газете добавили, что вместо серьезного падения экономики Россия близка к показателям до пандемии коронавируса.

17 июня председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что санкции США против России могут привести к падению правления демократов. Как подчеркнул сенатор, если США решаться пойти на санкционную войну против Китая, то это станет «катастрофой для западной экономики».

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