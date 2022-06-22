Производителям электроники из ЕАЭС могут облегчить доступ к российским госзакупкам

Правительство совместно с профильными ведомствами обсуждают возможность упрощенного доступа производителей электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к госзакупкам в России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Минпромторг и Минцифры совместно с АНО «Вычислительная техника» обсуждают критерии допуска на рынок государственных закупок вычислительной техники и электроники, произведенных в странах ЕАЭС. Это происходит из-за того, что соглашение, по которому российская электроника в госзакупках получает преференции по отношению к технике из ЕАЭС, заканчивается 1 июля, отметил источник издания.

Эксперты сошлись во мнении, что если соглашение так и не будет продлено, техника из ЕАЭС может занять место российской в госзакупках. Из-за этого компании из России будут в стесненных условиях, так как отечественная техника проверяется куда строже, чем в евразийских странах.

Однако некоторые участники рынка указали, что сейчас необходимы послабления критериев в плане происхождения продукции, так как государство должно обеспечить рынок техникой из любых каналов поставок. Одновременно с этим необходимо будет запустить свое производство, наделив определенными преимуществами отечественных производителей.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает закупки государственных компаний у взаимозависимых с ними лиц без соблюдения требований закона, регулирующего их закупки.