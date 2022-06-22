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В Минцифры предсказали рост тарифов на сотовую связь ниже инфляции в 2022 году

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Depositphotos

Сотовая связь в России в 2022 году не подорожает сильнее, чем инфляция. Об этом «Известиям» заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Россия остается страной с самыми низкими тарифами. Это во многом связано с высоким уровнем конкуренции, потому у нас четыре оператора. Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция», — отметил Шадаев.

По его словам, надо понимать, что у операторов все равно растут расходы, кроме того они серьезно закредитованы. Все это сделано ради того, чтобы была дешевая связь. Однако невозможность проиндексировать тарифы приводит к тому, что вложения в развитие сетей сокращаются.

Министр добавил, что сейчас необходимо закрыть вопрос с LTE и равномерным распределением данной сети для всех. Поэтому, после решения данного вопроса в 2024 году, ведомство займется инфраструктурой для сетей 5G.

21 июня Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решили проверить обоснованность резкого увеличения цен на некоторые тарифы из линейки оператора связи Tele2.

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