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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

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100%
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курс доллара на Московской бирже днем 22 июня опустился до минимума с июня 2015 года, упав ниже 53 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торги.

Согласно сведениям на 10.27 мск, курс американской валюты терял в среду -1,52%, опускаясь до 52,96 руб.

При этом к 10.35 мск курс доллара замедлил падение до 1,13%. В результате он вернулся к значению выше 53 рублей.

Также известно, что курс евро тоже начал снижаться с открытием биржи (на -1,84%) до 55,5 руб.

Ранее Банк России предупредил об опасностях искусственного понижения курса рубля.

Кроме того, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням.

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