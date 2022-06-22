Минфин решил забрать у «Газпрома» ₽416 млрд ради повышения НДПИ

Минфин собирается внепланово забрать у «Газпрома» 416 млрд руб. в качестве внепланового однократного повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на текст законопроекта.

По данным издания, проект закона уже прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности. Поэтому, с высокой долей вероятности, данный законопроект может быть принят. При этом речь идет не о постоянном, а временном изъятии средств у «Газпрома».

В пояснительной записке указали, что изъятие средств необходимо произвести из-за высоких цен на газ на рынке в Европе.

По словам Андрея Полищука из «Райффайзенбанка», рост налоговых платежей будет производить разовый эффект. Однако из-за подобных расходов чистая прибыль «Газпрома» в этом году может упасть на 323 млрд рублей, а выплаты дивидендов – на 161 млрд рублей.

В начале мая Минпромторг поддержал предложение «Русской стали» об ограничении максимального уровня платежей по налогам на уровне 131 млрд рублей. Данная сумма уже заложена в бюджет на 2022 год вместе с доходами от НДПИ на цветные металлы и минеральные удобрения (в общей сложности — 179 млрд рублей).