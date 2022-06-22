РБК: аналитики ВЭБ.РФ предложили создать в России криптозолотой рубль на фоне санкций

Аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили на фоне введенных в отношении России финансовых санкций создать в стране обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль», сообщает РБК, ссылаясь на доклад института.

Специалисты отмечают необходимость реализации новых решений по альтернативным валютам внешнеторговых платежей и перехода к качественно другой национальной финансово-денежной системе. Они полагают, что выпущенный криптозолотой рубль позволил бы защитить операции с ним от блокировок со стороны США, так как его курс будет привязан к курсу золота на мировом рынке.

Аналитики поясняют, что основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в направленности на расчеты между третьими странами без участия России.

Авторы доклада обращают внимание на то, что криптовалюта в современных условиях является реальной альтернативой доллару.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может включить золото в седьмой пакет антироссийских санкций. Экономисты уверены, что серьезных последствий не будет ни при запрете экспорта, ни при запрете импорта желтого металла. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru».