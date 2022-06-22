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Минсельхоз России не рассматривает ввоз Coca-Cola по параллельному импорту

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Российское Министерство сельского хозяйства заявило «Известиям», что не рассматривает вопрос о ввозе Coca-Cola по параллельному импорту.

«В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что действующие мощности по производству отечественных безалкогольных напитков позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме. При этом российские производители обеспечивают рынок широким ассортиментом продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно завозить в страну, используя параллельный импорт.

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