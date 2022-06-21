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Airbus назвал антироссийские санкции Евросоюза атакой на самих себя

Airbus попросил Евросоюз не вводить санкций против российского титана

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Global Look Press

Европейская компания Airbus в очередной раз призвала Евросоюз не вводить санкции против российского титана – металла, активно использующегося в авиационной промышленности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам генерального директора Airbus Гильома Фори, санкции на титан из Российской Федерации могут стать санкциями против ЕС.

«Продажи титана – это одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации», — утверждает Фори.

В публикации отмечается, что переходу на других производителей мешает сложный процесс сертификации, который может занять от 18 до 24 месяцев.

По мнению директора Alix Partners Паскаля Фабре, существует большая зависимость от одного конкретного поставщика, именно поэтому и сложно поменять всю систему.

Ранее в проекте резолюции Европейского парламента было озвучено, что авиакомпании Европейского союза серьезно пострадали от санкций против Российской Федерации.

В ЕП обратили внимание и на возможные перебои с поставками в ближайшем времени используемого в строительстве самолетов титана, главными производителями которого являются Россия и Украина.

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Санкции против России
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