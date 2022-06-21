На Украине остановлена вся нефтеперерабатывающая промышленность

Руководитель компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что вся нефтеперерабатывающая промышленность Украины не работает из-за боевых действий, сообщает РИА «Новости».

«Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора», — уточнил в ходе брифинга Витренко.

Ранее замминистра информации ДНР Безсонов сообщал об активизации боев в районе Авдеевки и Угледара. По его словам, на горловском направлении идут самые активные и ожесточенные бои. Кроме того, Безсонов добавил, что такие же боевые действия проходят и в районах Красного Лимана и Славянска.

Также ранее Business Insider предсказал «безумно трудное» лето в мире из-за эмбарго на нефть из РФ. По словам аналитика Виктора Катона, единственной надеждой на снижение цен на топливо могут стать огромные ставки по кредитам.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля в ответ на призывы о помощи стороны ДНР и ЛНР.

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