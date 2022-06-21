Bloomberg сообщило, что Швейцария купила у России более трех тонн золота впервые с февраля

Швейцария импортировала золото из России впервые после начала специальной операции на Украине, пишет агентство Bloomberg.

По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в мае из России отправили более трех тонн золота. Большинство стран отказались покупать российское золото после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.

В издании отмечают, что закупка слитков со стороны европейской страны может свидетельствовать о возможном смягчении позиции отрасли в отношении драгоценных металлов.

В Швейцарии находятся четыре крупных аффинажных заводов. На предприятиях перерабатывают две трети мирового золота. В мае, по крайней мере, два завода отказались работать с российскими слитками. Хотя никакого официального запрета на такую деятельность нет.

Ранее сообщалось, что правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект о засекречивании данных о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны от западных государств.

21 июня Reuters сообщило, что лидеры стран Евросоюза намерены оказать давление на Россию введением санкций против золота страны.