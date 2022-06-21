Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Кемеровской области установили композицию в виде разбившегося самолета... 14:35
В «Оренбурге» заявили, что решение ФИФА по легионерам скажется... 14:34
В ДНР заявили о 30 тыс. погибших украинских военных в Донбассе... 14:33
Почетный президент РФС Колосков нашел плюс в решении ФИФА по легионерам РПЛ 14:31
В Ивановской области школа выплатит компенсацию ученику, которого избили... 14:29
В Германии впервые рассказали о вооружении, поставленном Украине 14:27
Буланова ответила на слухи о своей беременности от молодого возлюбленного 14:26
Глава Чечни Кадыров посочувствовал украинским военным 14:25
Аналитики назвали запрет на транзит стройматериалов наиболее критичным... 14:23
Reuters сообщило, что в Евросоюзе хотят ввести санкции против российского золота 14:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Колташов рассказал, как Литва «ударила себе в спину» запретом транзита в Калининград

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

От запрета на железнодорожный транзит ряда товаров на территорию Калининградской области пострадает не только российский эксклав, но и сама Литва. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Литва своими действиями нанесла и себе удар в спину, ведь обслуживанием российских грузов занимались в том числе граждане самой Литвы. А это уже потеря рабочих мест. Поэтому вряд ли торговая блокада Калининграда продлится долго, иначе терпение литовских граждан рано или поздно закончится, а «американская» администрация Литвы отправится в отставку. Жители прибалтийской страны еще не забыли о торговой войне с Китаем, которая дорого обошлась Вильнюсу», — заявил Колташов.

Он добавил, что запрет на перевозку ряда категорий российских товаров по железным дорогам Литвы является незаконным. Получатели грузов в Калининграде имеют полное право для обращений в суды.

«Литва повела себя незаконно, ведь транзит грузов по определению является экстерриториальным. В случае чего, России на основе судебных решений по искам импортеров имеет право самостоятельно разблокировать железнодорожный коридор, предварительно уведомив об этом Вильнюс», — резюмировал Колташов.

Минэкономразвития Калининградской области ранее указало полный перечень товаров, запрещенных к провозу Литвой. В список вошли продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей и необходимые к нему присадки и товары для авиационной и космической промышленности, чистопородные лошади, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, технологические установки для сжижения природного газа и другие товары.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть