Аналитик Колташов рассказал, как Литва «ударила себе в спину» запретом транзита в Калининград

От запрета на железнодорожный транзит ряда товаров на территорию Калининградской области пострадает не только российский эксклав, но и сама Литва. Об этом рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Литва своими действиями нанесла и себе удар в спину, ведь обслуживанием российских грузов занимались в том числе граждане самой Литвы. А это уже потеря рабочих мест. Поэтому вряд ли торговая блокада Калининграда продлится долго, иначе терпение литовских граждан рано или поздно закончится, а «американская» администрация Литвы отправится в отставку. Жители прибалтийской страны еще не забыли о торговой войне с Китаем, которая дорого обошлась Вильнюсу», — заявил Колташов.

Он добавил, что запрет на перевозку ряда категорий российских товаров по железным дорогам Литвы является незаконным. Получатели грузов в Калининграде имеют полное право для обращений в суды.

«Литва повела себя незаконно, ведь транзит грузов по определению является экстерриториальным. В случае чего, России на основе судебных решений по искам импортеров имеет право самостоятельно разблокировать железнодорожный коридор, предварительно уведомив об этом Вильнюс», — резюмировал Колташов.

Минэкономразвития Калининградской области ранее указало полный перечень товаров, запрещенных к провозу Литвой. В список вошли продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей и необходимые к нему присадки и товары для авиационной и космической промышленности, чистопородные лошади, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, технологические установки для сжижения природного газа и другие товары.