Глава Exxon Mobil Вудс предрек напряженность на нефтяном рынке в ближайшие пять лет

Рынок нефти в мире ждут определенные напряжения в ближайшие три-пять лет из-за нехватки инвестиций. Об этом заявил гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс на экономическом форуме в Катаре, передает Bloomberg.

«Нефтяным компаниям потребуется время, чтобы наверстать упущенное» по инвестициям», — отметил Вудс.

Он добавил, что сложившаяся ситуация на рынке нефти произошла из-за неспешного восстановления экономики после коронавируса, а также нарушения баланса спроса и предложения.

Ранее во вторник Business Insider, ссылаясь на аналитика Виктора Катона сообщил, что мировые рынки должны готовиться к «безумно трудному» рынку из-за того, что Евросоюз (ЕС) ввел эмбарго на нефть из России.

До этого специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский заявил, что уже в ближайшем будущем мир увидит исторические рекорды стоимости барреля нефти. По его мнению, глобальный рынок нефти могут обрушать как минимальные, так и максимальные цены.