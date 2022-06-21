«Вкусно — и точка» готова трудоустроить сотрудников IKEA

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» готова взять на работу сотрудников IKEA, заявил генеральный директор сети Олег Пароев, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос обсудили и договорились, что все сотрудники перейдут на работу в сеть после переобучения.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Согласно заявлению компании, магазины сети не будут работать до конца августа. 15 июня стало известно, что компания продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в РФ. На следующий день замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявлял, что у IKEA есть планы по возвращению на российский рынок при условии восстановления логистики.

Ранее сообщалось, что 30 ресторанов «Вкусно — и точка» откроются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца недели. В пресс-службе компании уточнили, что на минувших выходных первые рестораны сети «Вкусно — и точка» открылись в Новосибирске, Уфе, Казани и других городах. 12 июня начали работать некоторые рестораны в Москве и Подмосковье.