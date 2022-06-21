Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Кемеровской области установили композицию в виде разбившегося самолета... 14:35
В «Оренбурге» заявили, что решение ФИФА по легионерам скажется... 14:34
В ДНР заявили о 30 тыс. погибших украинских военных в Донбассе... 14:33
Почетный президент РФС Колосков нашел плюс в решении ФИФА по легионерам РПЛ 14:31
В Ивановской области школа выплатит компенсацию ученику, которого избили... 14:29
В Германии впервые рассказали о вооружении, поставленном Украине 14:27
Буланова ответила на слухи о своей беременности от молодого возлюбленного 14:26
Глава Чечни Кадыров посочувствовал украинским военным 14:25
Аналитики назвали запрет на транзит стройматериалов наиболее критичным... 14:23
Reuters сообщило, что в Евросоюзе хотят ввести санкции против российского золота 14:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Вкусно — и точка» готова трудоустроить сотрудников IKEA

Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев предложил взять на работу сотрудников IKEA

close
100%
Анна Егорова/«Газета.Ru»

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» готова взять на работу сотрудников IKEA, заявил генеральный директор сети Олег Пароев, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос обсудили и договорились, что все сотрудники перейдут на работу в сеть после переобучения.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Согласно заявлению компании, магазины сети не будут работать до конца августа. 15 июня стало известно, что компания продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в РФ. На следующий день замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявлял, что у IKEA есть планы по возвращению на российский рынок при условии восстановления логистики.

Ранее сообщалось, что 30 ресторанов «Вкусно — и точка» откроются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца недели. В пресс-службе компании уточнили, что на минувших выходных первые рестораны сети «Вкусно — и точка» открылись в Новосибирске, Уфе, Казани и других городах. 12 июня начали работать некоторые рестораны в Москве и Подмосковье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть