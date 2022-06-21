Песков назвал «стряпней» расследование о «кооперативе Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «стряпней» расследование журналистов о «кооперативе» главы государства Владимира Путина.

«Эта группа исследователей присылала нам запрос, мы ответили, что это ерунда и президент не имеет к этому отношения. Похоже на очередную стряпню, так к этому и следует относиться», — сказал представитель Кремля.

Накануне заблокированное в России издание «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов) опубликовало расследование о «кооперативе Путина». В публикации журналисты заявили о существовании более 80 компаний, которые владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами, в том числе якобы связанными с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее во время беседы со студентами вузов Путин прокомментировал расследование Алексея Навального о «дворце» в Геленджике. Глава государства в шутку заявлял, что по завершении карьеры президента начнет работать в сфере виноделия.