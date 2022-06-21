Telegram значительно снизил цену на премиум-подписку

В мессенджере Telegram значительно снизилась цена за подписку Premium — c 449 до 299 рублей, сообщает ТАСС.

Однако снижение цены произошло только по одному из каналов приобретения подписки — через официальный @PremiumBot.

«При запуске бот предлагает оплатить стоимость подписки в размере 299 руб. При покупке подписки через AppStore и Google Play цена по-прежнему составляет 449 руб.», — сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее был описан способ сэкономить на платной подписке в Telegram с помощью бота.

Отмечается, что Telegram принимает карты российских банков и таким образом подписка пользователю обойдется в 379 руб. в месяц. По неофициальной информации, разница связана с тем, что Apple берет комиссию за оформление подписки напрямую из приложения, а бот позволяет обойти это требование.