В Словакии могут начать разрабатывать свои месторождения газа

Словакия может начать разработку своих месторождений газа, расположенных в Трнавском крае на западе страны. Об этом сообщила пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова.

«Проведенные исследования говорят о том, что месторождение близ села Малженице в Трнавском крае может содержать до 2 миллиардов кубометров природного газа», — отметила Штецова.

По ее словам, точные данные по этому вопросу могут появиться лишь с началом бурильных работ. Сама же добыча газа может начаться через 2-3 года.

Она добавила, что найденные месторождения могут обеспечить почти 10% от всего потребления этого топлива в стране. Сейчас же этот показатель находится на уровне 1%. Подавляющее большинство поставок (85%), которые необходимы республике, осуществляет Россия.

В начале июня в правительстве Нидерландов заявили, что страна совместно с Германией начнет разработку месторождения газа в Северном море. Отмечается, что в ФРГ в текущий момент разрабатывают ускоренную процедуру получения необходимых для этого разрешений.