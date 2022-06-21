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На Дальнем Востоке назвали неприоритетными два мегапроекта на ₽2,3 трлн

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Проекты строительства моста на Сахалин и железной дороги Якутск—Магадан для российских властей оказались не в приоритете. Об этом РБК заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск — Магадан не включены в документы стратегического планирования, в том числе в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Общая сумма проектов оценивалась в 2,3 трлн рублей, отметил Чекунков.

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, стоимость строительства железной дороги оценивается в диапазоне от 830 млрд до 1,7 трлн рублей. Выделение подобных средств РЖД пока что кажется малореалистичной задачей. Кроме того, такой разброс цен связан с тем, что еще не была определена трассировка железной дороги.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что строительство моста на Сахалин не может начаться без экономического обоснования, то есть определения грузов, которые будут проходить по нему. При этом стоимость возведения вместе с подъездными путями составит 600 млрд рублей. Сама же переправа обойдется вдвое меньшую сумму, в 300 млрд рублей.

19 июня губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев заявил, что ищет для Хабаровска инвесторов для строительства стекольного завода.

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