Росстат: оборот непродовольственных товаров в России в апреле упал на 17%

По данным Росстата, оборот непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года упал на 17% и составил 1,7 трлн рублей, сообщает РБК.

По данным источника, в апреле первый раз за год была зафиксирована отрицательная динамика. В марте динамика оказалась нулевой, а в феврале рост оборота непродовольственных товаров составил 8%.

Уточняется, что продажи крупных ретейлеров, которые покинули рынок или приостановили работу после начала специальной военной операции на Украине, в 2021 году достигли 2 трлн рублей. Больше всего в непродовольственном сегменте в 2021 году заработали IKEA (188,7 млрд рублей без НДС), Inditex (138,3 млрд рублей без НДС) и H&M (81,1 млрд рублей без НДС).

Ранее сообщалось, что количество ретейлеров с иностранными учредителями в России уменьшилось наполовину за два года. Число таких торговых розничных продавцов снижалось планомерно в течение всех двух лет. Больше всего компаний исчезло в сфере торговли бытовой техникой (18,22%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), топливом и смазочными материалами (10,53%).