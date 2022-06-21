Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«МК»: в Москве 17-летнего массажиста изнасиловали «по договоренности» 11:33
С актера Даниэля Отея сняли часы стоимостью €40 тысяч 11:32
Японские банки сократили инвестиции в российские проекты на 15% к концу... 11:27
Захарова обвинила Литву в усугублении проблемы продовольственной безопасности 11:27
Губернатор Ставропольского края заявил о случае сибирской язвы в регионе 11:27
В Омске проглотившего пятирублевую монету мальчика спасли сотрудники ДПС 11:26
Патрушев проведет в Калининграде совещание по нацбезопасности 11:25
Шольц ответил на критику из-за медленных поставок оружия Украине 11:24
Мэр Ялты поддержала идею провести аналог «Евровидения» 11:23
Чемпион ОИ Кожевников о травме Кучерова: человека просто убивали 11:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Росстат: оборот непродовольственных товаров в России в апреле упал на 17%

close
100%
Depositphotos

По данным Росстата, оборот непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года упал на 17% и составил 1,7 трлн рублей, сообщает РБК.

По данным источника, в апреле первый раз за год была зафиксирована отрицательная динамика. В марте динамика оказалась нулевой, а в феврале рост оборота непродовольственных товаров составил 8%.

Уточняется, что продажи крупных ретейлеров, которые покинули рынок или приостановили работу после начала специальной военной операции на Украине, в 2021 году достигли 2 трлн рублей. Больше всего в непродовольственном сегменте в 2021 году заработали IKEA (188,7 млрд рублей без НДС), Inditex (138,3 млрд рублей без НДС) и H&M (81,1 млрд рублей без НДС).

Ранее сообщалось, что количество ретейлеров с иностранными учредителями в России уменьшилось наполовину за два года. Число таких торговых розничных продавцов снижалось планомерно в течение всех двух лет. Больше всего компаний исчезло в сфере торговли бытовой техникой (18,22%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), топливом и смазочными материалами (10,53%).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть